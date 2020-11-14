Помощник госсекретаря Форд: Российский «Посейдон» сможет вызвать «ядерные цунами» и затопить США

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14 ноября 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

флаг США. фото: pixabay.com

Помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что в военное время Россия может использовать подводные аппараты «Посейдон» для затопления городов США при помощи «радиоактивных цунами».

«… вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», - высказал он.

Форд отметил, что у США «есть причины для опасений» по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания. По его словам, ранее Россия говорила о том, что может «ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если увидят приближающуюся баллистическую ракету». Помощник госсекретаря добавил, что Вашингтон также обеспокоен тем, что в эксплуатации Москвы может оставаться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которая на Западе известна как «Мертвая рука».