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В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Игорь Конашенков добавил ранее сегодня, что в соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями при содействии миротворцев из Российской Федерации в районе населенного пункта Шуша к настоящему моменту начат процесс обмена телами погибших.

Подчеркивается также, что в целях предотвращения возможных инцидентов Россия находится в постоянном взаимодействии с генштабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

ЕТ

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