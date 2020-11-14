В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

14 ноября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Игорь Конашенков добавил ранее сегодня, что в соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями при содействии миротворцев из Российской Федерации в районе населенного пункта Шуша к настоящему моменту начат процесс обмена телами погибших.

Подчеркивается также, что в целях предотвращения возможных инцидентов Россия находится в постоянном взаимодействии с генштабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.