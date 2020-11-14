В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
14 ноября 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Игорь Конашенков добавил ранее сегодня, что в соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями при содействии миротворцев из Российской Федерации в районе населенного пункта Шуша к настоящему моменту начат процесс обмена телами погибших.
Подчеркивается также, что в целях предотвращения возможных инцидентов Россия находится в постоянном взаимодействии с генштабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.
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