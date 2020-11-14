Минобороны Азербайджана: Баку и Ереван обменялись телами погибших в Карабахе
14 ноября 2020, 11:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Минобороны Азербайджан сообщило, что обмен телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе военнослужащих при посредничестве российских миротворцев завершился.
«При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне», - пояснили в ведомстве.
В заявлении говорится, что были приняты тела шести военных Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша. Кроме того, Минобороны республики выразило благодарность своим российским коллегам и лично главе оборонного ведомства генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.
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