В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших военнослужащих

Аргументы Недели → В мире 13+

13 ноября 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Араик Арутюнян, фото из соцсети

В Нагорном Карабахе начался процесс обмена телами военнослужащих, погибших в карабахском конфликте, обострившемся 27 сентября. Обмен проходит при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного креста и комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян в соцсети выразил "свою признательность российскому миротворческому контингенту за быструю организацию и осуществление миссии, всестороннее обеспечение безопасности важнейшего гуманитарного процесса".

Владимир Путин 13 ноября на совещании с руководителями силовых ведомств и главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал, что в ходе двухмесячного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, ранения в ходе боев получили около восьми тысяч человек, десятки тысяч граждан стали беженцами.

Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах после соглашения договоренности между президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильмамом Алиев и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



