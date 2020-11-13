ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших военнослужащих

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Нагорном Карабахе начался обмен телами погибших военнослужащих
Араик Арутюнян, фото из соцсети

В Нагорном Карабахе начался процесс обмена телами военнослужащих, погибших в карабахском конфликте, обострившемся 27 сентября. Обмен  проходит при координации российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного креста и комитета по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян в соцсети выразил "свою признательность российскому миротворческому контингенту за быструю организацию и осуществление миссии, всестороннее обеспечение безопасности важнейшего гуманитарного процесса".

Владимир Путин 13 ноября на совещании с руководителями силовых ведомств и главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал, что в ходе двухмесячного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек, ранения в ходе боев получили около восьми тысяч человек, десятки тысяч граждан стали беженцами.

Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах после соглашения договоренности между президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильмамом Алиев и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

ИЧ

В мире

Омбудсмен ДНР Морозова: кабмин Украины фактически пытается легализовать концлагеря для россиян

Омбудсмен ДНР Морозова: кабмин Украины фактически пытается легализовать концлагеря для россиян

Омбудсмен ДНР прокомментировала законопроект об интернировании россиян, поданный украинским кабмином в парламент страны. Заявление правозащитника приведено в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью