Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального
14 ноября 2020, 09:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») прокомментировал позицию Германии по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым веществом «Новичок». По его словам, это беспочвенная «атака на Россию», сообщает kp.ru.
«Это знаменует новую низшую точку немецкой внешней политики в эпоху канцлера Ангелы Меркель. Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, - это атака на Россию», - высказал он.
Быстрон заявил, что при министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у Берлина не только «худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны», но и контакты с Россией тоже близки к «катастрофе».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.