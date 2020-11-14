Немецкий депутат Быстрон раскритиковал отношение Германии к РФ из-за Навального

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14 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Бундестаг, фото: pixabay.com

Депутат Бундестага Пётр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии») прокомментировал позицию Германии по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым веществом «Новичок». По его словам, это беспочвенная «атака на Россию», сообщает kp.ru.

«Это знаменует новую низшую точку немецкой внешней политики в эпоху канцлера Ангелы Меркель. Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, - это атака на Россию», - высказал он.

Быстрон заявил, что при министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у Берлина не только «худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны», но и контакты с Россией тоже близки к «катастрофе».