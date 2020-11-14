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В Германии за сутки зарегистрировали более 22,4 тысячи случаев COVID-19

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

В Германии за сутки зарегистрировали более 22,4 тысячи случаев COVID-19
пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за прошедшие сутки увеличилось более чем на 22,4 тысячи. Об этом сообщил в субботу, 14 ноября, институт Роберта Коха.

За минувшие 24 часа в Германии выявили 22 461 случай заболевания, скончались 178 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно последней информации института Роберта Коха, в общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 773 556 случаев заражения, а также 12 378 летальных исходов. Выздоровели более 493 тысяч пациентов.

ЕТ

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