Пашинян предложил оппозиции подумать о последствиях отказа от соглашения о прекращении боев в Карабахе
14 ноября 2020, 09:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, с предложением подумать о последствиях отказа от соглашения.
Пашинян подчеркнул, что документ о прекращении боевых действий в Карабахе можно порвать, однако нужно иметь представление о последствиях. По мнению армянского премьера, отказ от договоренностей приведет к возвращению к той ситуации, которая была до подписания.
Политик подчеркнул, что речь идет о документе "скорее не о сдаче, а о сохранении территорий", который был подписан из "логики оперативного управления боевыми действиями".
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