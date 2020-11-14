Пашинян предложил оппозиции подумать о последствиях отказа от соглашения о прекращении боев в Карабахе

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14 ноября 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, с предложением подумать о последствиях отказа от соглашения.

Пашинян подчеркнул, что документ о прекращении боевых действий в Карабахе можно порвать, однако нужно иметь представление о последствиях. По мнению армянского премьера, отказ от договоренностей приведет к возвращению к той ситуации, которая была до подписания.

Политик подчеркнул, что речь идет о документе "скорее не о сдаче, а о сохранении территорий", который был подписан из "логики оперативного управления боевыми действиями".