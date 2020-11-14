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Байден пообещал американцам бороться с терроризмом во всех его проявлениях

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Байден пообещал американцам бороться с терроризмом во всех его проявлениях
Джо Байден, Biden Campaign via CNP

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден дал обещание вести борьбу с терроризмом, а также защищать жителей страны и союзников Вашингтона.

Байден накануне напомнил, что исполнилось пять лет со дня "ужасных атак" террористов в Париже. Он назвал их нападениями не просто на жителей Франции, но и на гуманизм в целом. Политик подчеркнул, что намерен бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы преступников совершили серию нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. Жертвами атак стали 130 человек, ранения получили более 350.

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