Трамп заявил, что победил на выборах в Пенсильвании по конституции
14 ноября 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что одерживает победу на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно положениям американской конституции.
Трамп подчеркнул, что не было доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней избирателей в Филадельфии и Питтсбурге. По словам американского лидера, в соответствии с "великолепной конституцией США" это означает, что он выигрывает в штате Пенсильвания.
Отметим, что ранее апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые с опозданием пришли в Пенсильвании.
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