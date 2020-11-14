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Трамп заявил, что победил на выборах в Пенсильвании по конституции

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп заявил, что победил на выборах в Пенсильвании по конституции
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что одерживает победу на выборах главы государства в штате Пенсильвания, согласно положениям американской конституции.

Трамп подчеркнул, что не было доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней избирателей в Филадельфии и Питтсбурге. По словам американского лидера, в соответствии с "великолепной конституцией США" это означает, что он выигрывает в штате Пенсильвания.

Отметим, что ранее апелляционный суд третьего округа Соединенных Штатов отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые с опозданием пришли в Пенсильвании.

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