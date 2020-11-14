Трамп допустил, что его могут не избрать на второй президентский срок
14 ноября 2020, 07:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прервал длительное молчание и признал, что не знает, удастся ли ему по итогам выборов остаться на посту президента страны на второй срок.
Трамп в рамках выступления перед журналистами заявил, что время покажет, какая администрация будет в США. Действующий глава страны, однако, пообещал, что карантин из-за пандемии COVID-19 на американской территории вводиться не будет, пока он находится на должности президента.
"Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин", – добавил политик.
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