Трамп обрушился на прежде лояльный Fox News из-за критики

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13 ноября 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Пока еще действующий президент США атаковал Fox News. Прежде телеканал был ему лоялен. Но телевизионщики заявили, что заявления Дональда Трампа о победе на выборах были ложными. И это возмутило уходящего политика.

Президент США выпустил целую серию твиттов, в которых возмущался телеканалом Fox News. Дональд Трамп намекнул телевизионщикам, что они забыли «что сделало привело их к успеху».

«Дневные рейтинги@FoxNews полностью рухнули», — написал Дональд Трамп: «В выходные дни еще хуже. Очень грустно наблюдать, как это происходит, но они забыли, что сделало их успешными».

Эта тирада появилась после того, как прежде лояльный Трампу Fox News начал уличать его в лжи, когда тот говорит о своей победе на выборах.

Трамп прославился на весь мир обвинениями в фейках. Но фейками часто становятся его слова. Вот, и заявление о рухнувших рейтингах Fox News оказалось неправдой. А после того, как пока еще действующий президент США написал про телеканал, его рейтинг подрос на 65 тысяч человек. И теперь вырос до 800 тысяч.