Трамп не сдаётся. Действующий президент США всё так же отказывается признать поражение на выборах

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Новоизбранный лидер Соединённых Штатов Джо Байден намерен серьёзно поговорить с Дональдом Трампом.

Недавно он призвал его к прямому диалогу. «Господин президент», - заявил Байден, «Я с нетерпением жду нашего разговора». Трамп в свою очередь не сдаётся и по-прежнему считает прошедшие выборы фальсификацией. Он не собирается опускать руки, и ясно даёт понять, что отступать не станет. Байден же заявляет, что голосование прошло исключительно честным путём и сомневаться в правдивости результатов и законности проведения – просто-напросто глупо . Между тем, процесс передачи президентских полномочий уже начался.

Байден в полной решимости сделать Америку великой и снова вернуть её на «мировой пьедестал». Он уже произнёс несколько громких речей по поводу будущего Америки. Новоизбранного лидера США всегда считали крайне неоднозначной персоной. Трамписты же и вовсе называли Джо Байдена неадекватным. Аналитики при этом полагают, что проигравший Трамп продолжит сохранять позицию о фальсификации ещё некоторое время, во всяком случае до 13 ноября. Некоторые думают, что действующий президент будет упорствовать ещё очень долго, и тем самым внесёт разлад в американское общество. Напряжённость в стране постоянно нарастает, а вместе с ней велика вероятность новых волнений и потасовок.