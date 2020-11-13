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Коронавирус COVID-1 обнаружен у норок на фермах в Греции

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Коронавирус COVID-1 обнаружен у норок на фермах в Греции
фото: pixabay.com

Коронавирус COVID-19 выявили у норок на двух фермах на севере Греции в регионе Кастория и городе Козани. Теперь будут уничтожены 2,5 тысячи норок. Министерство сельского хозяйства предоставило информацию о наличии коронавируса COVID-19 у работника одной из этих ферм - в районе города Козани.

Тесты на коронавирус также сдавали другие сотрудники фермы. Поступило распоряжение забить норок, которых растили на этой ферме, написало в пятницу, 13 ноября, издание The Guardian.

По данным издания, вирус, выявленный у норок, не мутировал по сравнению с формой COVID-19, обнаруженной у людей.
Разведение норок является важным сектором экономики для Козани и Кастории.

Ранее в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок.  Из-за нового коронавируса в разных странах ликвидировано несколько миллионов норок. Всех норок хотели уничтожить власти Дании.

12 ноября, корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" сообщало, что в России не зарегистрировано ни одного случая заражения норок коронавирусом.

ИЧ

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