Вся датская норка должна быть убита

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5 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Об этом премьер-министр Метте Фредериксен говорит на пресс-конференции и называет это «чрезвычайно серьезной ситуацией»: «Вирус мутировал у норки, и мутировавший вирус распространился на людей. Это может быть бомба во время предстоящей вакцинации от коронавируса».

- Мутировавший вирус среди норок может быть связан с риском того, что будущая вакцина не подействует должным образом, - говорит премьер-министр.

Корона наблюдалась сегодня на 207 норковых фермах в Ютландии. Statens Serum Institut обнаружил пять примеров норковых ферм и 12 примеров у людей, где мутировавшие вирусы проявляют пониженную чувствительность к антителам .

Хьёрринг: 41 норковая ферма с коронавирусом из 60

Jammerbugt: 39 норковых ферм с коронавирусом из 72

Фредериксхавн: 36 норковых ферм с коронавирусом из 49

- Мы рискуем, что эффекта в худшем случае не будет. Это может иметь разрушительные последствия для пандемии во всем мире. По словам Метте Фредериксен, мутировавший вирус рискует распространиться в другие страны.

«Это очень серьезно», - говорит Кори Мёльбак, директор Statens Serum Institut.- Худший сценарий - это пандемия, которая начинается снова в Дании, - говорит он.

Племенных животных также необходимо убивать

По данным Датского ветеринарного и продовольственного управления , в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, где насчитывается около 12 миллионов норок.

Заводчики норок не смогут содержать отдельных животных, чтобы разведение могло продолжиться позже.

- Даже содержание небольшого количества племенных животных представляет собой риск, - говорит министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен (S).

Он выражает сочувствие заводчикам норок и пострадавшим сообществам, но подчеркивает, что это серьезная угроза для здоровья населения. - Мы находимся в ситуации, когда свет в конце туннеля находится в опасности, - говорит Могенс Йенсен.

67 норковых ферм уже убили свои стада, и убийство проводится в сотрудничестве с полицией, вооруженными силами, Датским агентством по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.

Начальник национальной полиции Торкилд Фогде заявляет, что теперь они усиленно работают над уничтожением норок.

- Это требует сотрудничества властей, а также сотрудничества со стороны заводчиков норок, - сказал начальник национальной полиции.