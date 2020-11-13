The New York Times: рыболовецкие суда США столкнулись с российской «агрессией» у берегов Аляски
13 ноября 2020, 17:47[ «Аргументы Недели» ]
Рыболовецкие суда Соединенных Штатов столкнулись с российской «агрессией» у берегов Аляски. Соответствующее утверждение содержится в заголовке материала, размещенного на страницах зарубежной прессы.
Издание The New York Times написало о произошедшем в августе инциденте, когда суда США, находившиеся в пределах американской экономической зоны у берегов Аляски, получили предупреждение от российских военных. Те отдали рыбакам команду покинуть район.
Подобные происшествия все чаще случаются в северной части Тихого океана и в Арктике, где из-за таяния льдов появляется все больше торговых судов и военных кораблей, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе в СМИ сообщили, что Великобритания решила отправить эсминцы к южному побережью Крымского полуострова с целью блокировки ракетного вооружения РФ.
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