Avia.pro: Британия решила отправить эсминцы к южному побережью Крыма для блокировки ракетного вооружения РФ
12 ноября 2020, 11:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Великобритания решила отправить к южному побережью Крымского полуострова эсминцы ПВО/ПРО Daring, чтобы блокировать ракетное вооружение военных Российской Федерации. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Как выразились авторы портала Avia.pro, британское командование собирается «нивелировать» береговые комплексы РФ с помощью своих кораблей. Эксперты полагают, что причиной подобных планов стало соглашение между Лондоном и Киевом, говорится в процитированной публикации.
Также отмечается, что появление в Черном море британских эсминцев не несет непосредственной угрозы для России.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналисты издания The National Interest высказали точку зрения, согласно которой оружие российского самолета Як-130 может разгромить любую армию.
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