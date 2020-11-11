National Interest: оружие российского самолета Як-130 способно разгромить любую армию

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11 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Як-130, Anton Kavashkin / globallookpress.com

Вооружение, которым обладает российский самолет Як-130, способно разгромить любую армию. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах прессы Соединенных Штатов.

Как пишет The National Interest, конструкция Як-130 позволяет оснащать его как российским, так и некоторыми образцами западного оружия. При разработке самолета предполагалось, что он станет учебно-боевым, однако в итоге машина зарекомендовала себя в качестве универсального легкого штурмовика.

Як-130 может посостязаться в производительности с рядом самолетов четвертого поколения, отмечается в процитированной публикации американского журнала.

Ранее в среду сообщалось, что авторы китайского издания Sohu прокомментировали планы американцев приобрести у Украины радиолокационное оборудование. По мнению журналистов из КНР, «России хотят ударить ножом в спину».