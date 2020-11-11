Sohu о планах США купить радиолокационную технику у Украины: «России хотят ударить ножом в спину»
11 ноября 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]
«России хотят ударить ножом в спину». Так в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы, прокомментированы планы Соединенных Штатов купить у Украины радиолокационное оборудование.
Согласно информации, представленной в сети, неназванную радиолокационную технику в США должен поставить украинский научно-производственный комплекс «Искра». Как констатирует издание Sohu, данное оборудование вряд ли является передовым. Судя по всему, американцы намерены приобрести его для изучения технических особенностей советского вооружения, говорится в процитированной публикации. Предполагается, что военные Штатов надеются с помощью полученных сведений взломать современные российские системы ПВО.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, майор ВВС Андрей Красноперов заявил, что США и НАТО не имеют самолетов, которые способны перехватить отечественные Ту-160.
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