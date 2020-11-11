Sohu о планах США купить радиолокационную технику у Украины: «России хотят ударить ножом в спину»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

«России хотят ударить ножом в спину». Так в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы, прокомментированы планы Соединенных Штатов купить у Украины радиолокационное оборудование.

Согласно информации, представленной в сети, неназванную радиолокационную технику в США должен поставить украинский научно-производственный комплекс «Искра». Как констатирует издание Sohu, данное оборудование вряд ли является передовым. Судя по всему, американцы намерены приобрести его для изучения технических особенностей советского вооружения, говорится в процитированной публикации. Предполагается, что военные Штатов надеются с помощью полученных сведений взломать современные российские системы ПВО.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, майор ВВС Андрей Красноперов заявил, что США и НАТО не имеют самолетов, которые способны перехватить отечественные Ту-160.