Майор ВВС Андрей Красноперов: у США и НАТО нет самолетов, способных перехватить бомбардировщики Ту-160
10 ноября 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: «НьюИнформ»
У Соединенных Штатов и Североатлантического альянса нет самолетов, которые способны перехватить российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Об этом в разговоре с представителями отечественных сетевых СМИ заявил майор ВВС Андрей Красноперов.
Эксперт прокомментировал созданное норвежскими мультипликаторами видео, где продемонстрирована неудачная попытка перехвата бомбардировщиков истребителями F-35. Как отметил Красноперов, Ту-160 могут развивать скорость до 2,5 скоростей звука, которая является недосягаемой для самолетов НАТО.
Ранее во вторник сообщалось, что портал Sohu назвал самое опасное оружие РФ для американцев.
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