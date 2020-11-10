Майор ВВС Андрей Красноперов: у США и НАТО нет самолетов, способных перехватить бомбардировщики Ту-160

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10 ноября 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

У Соединенных Штатов и Североатлантического альянса нет самолетов, которые способны перехватить российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Об этом в разговоре с представителями отечественных сетевых СМИ заявил майор ВВС Андрей Красноперов.

Эксперт прокомментировал созданное норвежскими мультипликаторами видео, где продемонстрирована неудачная попытка перехвата бомбардировщиков истребителями F-35. Как отметил Красноперов, Ту-160 могут развивать скорость до 2,5 скоростей звука, которая является недосягаемой для самолетов НАТО.

Ранее во вторник сообщалось, что портал Sohu назвал самое опасное оружие РФ для американцев.