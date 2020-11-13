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Додон заявил, что у Приднестровья нет шансов на признание

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил, что у Приднестровья нет шансов на признание
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Окончательное политическое решение Приднестровского конфликта возможно только при условии территориальной целостности Республики Молдавия. Об этом заявил глава государства Игорь Додон.

По его словам, регион будет реинтегрирован и станет снова неотъемлемой частью страны, укрепив ее государственность, но с особым статусом.

«У Приднестровья нет шансов на отдельное существование. Никто не признает независимость Приднестровья. Тем более, что оно расположено между Украиной и Молдавией», – заявил Додон.

Молдавский лидер считает, что эффективное решение ситуации можно найти только путём диалога.

Ранее Додон заявлял о возможном благоприятном решении приднестровского вопроса.

ДВа

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