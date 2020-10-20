Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Додон заявил о возможном благоприятном решении приднестровского вопроса

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил о возможном благоприятном решении приднестровского вопроса
Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Приднестровский вопрос можно быстро переместить в благоприятный региональный контекст. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что такая благоприятная ситуация может возникнуть в самое ближайшее время. По его словам, это означает, что Кишинев хочет не только воссоединения страны, но и важных партнеров на Востоке и Западе.

«Если внешние партнеры – Российская Федерация, Европейский союз, Соединенные Штаты – хотят показать историю успеха в этом регионе, показать, что они могут найти общий знаменатель, этим примером может быть Республика Молдавия и воссоединение страны», – заявил Додон.

Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.

ДВа

В мире

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Карабаха начала уничтожать в небе над республикой турецкие дроны Bayraktar TB2

Армия Нагорного Карабаха начала уничтожать состоящие на вооружении Азербайджана турецкие беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью