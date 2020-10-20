Додон заявил о возможном благоприятном решении приднестровского вопроса
20 октября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Приднестровский вопрос можно быстро переместить в благоприятный региональный контекст. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Он отметил, что такая благоприятная ситуация может возникнуть в самое ближайшее время. По его словам, это означает, что Кишинев хочет не только воссоединения страны, но и важных партнеров на Востоке и Западе.
«Если внешние партнеры – Российская Федерация, Европейский союз, Соединенные Штаты – хотят показать историю успеха в этом регионе, показать, что они могут найти общий знаменатель, этим примером может быть Республика Молдавия и воссоединение страны», – заявил Додон.
Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.
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