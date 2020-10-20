Додон заявил о возможном благоприятном решении приднестровского вопроса

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Приднестровский вопрос можно быстро переместить в благоприятный региональный контекст. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что такая благоприятная ситуация может возникнуть в самое ближайшее время. По его словам, это означает, что Кишинев хочет не только воссоединения страны, но и важных партнеров на Востоке и Западе.

«Если внешние партнеры – Российская Федерация, Европейский союз, Соединенные Штаты – хотят показать историю успеха в этом регионе, показать, что они могут найти общий знаменатель, этим примером может быть Республика Молдавия и воссоединение страны», – заявил Додон.

Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.