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На планете заразились рекордные 643 тысячи человек

, 14:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На планете заразились рекордные 643 тысячи человек
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Пандемия побила очередной рекорд. Накануне за сутки заразились больше 643 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся коронавирусом за сутки накануне было 643 042 человека. Это рекордный показатель.

Теперь общее количество заразившихся выросло до 53 178 562 человек. Умерли 1 300 848, вылечились 37 270 160 человек.

Лидируют Соединенные Штаты. Вчера там был установлен собственный рекорд. За сутки в Соединенных Штатах заразились 161 541 человек. На втором месте Индия, на третьем Бразилия.

Франция не так давно обогнала Россию и теперь на четвертом месте. В России ситуация немного усугубилась с приходом второй волны, но пока она стабильна. Наша страна на пятом месте коронавирусной статистики.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

53,076,769

+643,042

1,298,596

37,203,760

1

США

10,873,936

+161,541

248,585

6,728,120

2

Индия

8,727,900

+43,861

128,686

8,113,345

3

Бразилия

5,783,647

+34,640

164,332

5,256,767

4

Франция

1,898,710

+33,172

42,960

134,954

5

Россия

1,880,551

+21,983

32,032

1,388,168

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