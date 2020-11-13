В США коронавирусом заразились больше 160 тысяч человек

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13 ноября 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 160 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это новый рекорд Соединенных Штатов. Накануне там заразился 161 541 человек. Теперь в США общее количество заразившихся увеличилось до 10 873 936 человек.

Больше всего за сутки заразились в Иллинойсе. На втором месте Техас. На третьем Калифорния. Четвертое и пятое места делят Висконсин и Мичиган.

В США самая тяжелая ситуация с пандемией во всем мире. Эксперты связывают это с позицией Дональда Трампа. У него свое мнение насчет коронавируса.

# Штат Количество заразившихся New

Cases США в целом 10,873,936 +161,541 1 Иллинойс 536,542 +12,702 2 Техас 1,065,432 +10,378 3 Калифорния 1,007,056 +9,158 4 Висконсин 293,388 +7,497 5 Мичиган 259,183 +7,311