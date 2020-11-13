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В США коронавирусом заразились больше 160 тысяч человек

, 14:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США коронавирусом заразились больше 160 тысяч человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 160 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это новый рекорд Соединенных Штатов. Накануне там заразился 161 541 человек. Теперь в США общее количество заразившихся увеличилось до 10 873 936 человек.

Больше всего за сутки заразились в Иллинойсе. На втором месте Техас. На третьем Калифорния. Четвертое и пятое места делят Висконсин и Мичиган.

В США самая тяжелая ситуация с пандемией во всем мире. Эксперты связывают это с позицией Дональда Трампа. У него свое мнение насчет коронавируса.

#

Штат

Количество заразившихся

New
Cases

США в целом

10,873,936

+161,541

1

Иллинойс

536,542

+12,702

2

Техас

1,065,432

+10,378

3

Калифорния

1,007,056

+9,158

4

Висконсин

293,388

+7,497

5

Мичиган

259,183

+7,311

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