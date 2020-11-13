В США коронавирусом заразились больше 160 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 160 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Это новый рекорд Соединенных Штатов. Накануне там заразился 161 541 человек. Теперь в США общее количество заразившихся увеличилось до 10 873 936 человек.
Больше всего за сутки заразились в Иллинойсе. На втором месте Техас. На третьем Калифорния. Четвертое и пятое места делят Висконсин и Мичиган.
В США самая тяжелая ситуация с пандемией во всем мире. Эксперты связывают это с позицией Дональда Трампа. У него свое мнение насчет коронавируса.
|
#
|
Штат
|
Количество заразившихся
|
New
|
США в целом
|
10,873,936
|
+161,541
|
1
|
Иллинойс
|
536,542
|
+12,702
|
2
|
Техас
|
1,065,432
|
+10,378
|
3
|
Калифорния
|
1,007,056
|
+9,158
|
4
|
Висконсин
|
293,388
|
+7,497
|
5
|
Мичиган
|
259,183
|
+7,311