Россия направила в Нагорный Карабах уже 42 самолета с миротворцами
13 ноября 2020, 14:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу, 13 ноября, еще восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах. В общей сложности в вышеуказанный регион отправились уже 42 борта из России, заявили в Минобороны.
Уточняется, что сегодня с аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. Воздушные суда доставят более 100 военнослужащих и более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости на аэродром в Армении.
Всего Россия направит в Нагорный Карабах 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 БТР, а также 380 автомобилей и прочей техники.
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