Песков: упреки в сторону РФ в предательстве Армении из-за позиции по Карабаху несостоятельны

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13 ноября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упреки в сторону РФ в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении в ходе решения конфликта в Нагорном Карабахе "абсолютно не состоятельны".

Отвечая на замечание о том, что Москва якобы не оказала существенной поддержки Еревану, а часть граждан Армении расценивают позицию РФ как предательство, Песков обратил внимание на несостоятельность подобных упреков.

Пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с RT подчеркнул, что Москва считает друзьями России и главу Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Дмитрия Пескова именно такой подход позволил РФ сыграть роль беспристрастного посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.