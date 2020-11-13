Песков: упреки в сторону РФ в предательстве Армении из-за позиции по Карабаху несостоятельны
13 ноября 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упреки в сторону РФ в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении в ходе решения конфликта в Нагорном Карабахе "абсолютно не состоятельны".
Отвечая на замечание о том, что Москва якобы не оказала существенной поддержки Еревану, а часть граждан Армении расценивают позицию РФ как предательство, Песков обратил внимание на несостоятельность подобных упреков.
Пресс-секретарь Владимира Путина в беседе с RT подчеркнул, что Москва считает друзьями России и главу Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Дмитрия Пескова именно такой подход позволил РФ сыграть роль беспристрастного посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.