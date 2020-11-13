В ООН не выявили крупных нарушений прав человека в рамках выборов президента США
13 ноября 2020, 14:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не зафиксировало крупных нарушений прав человека, подрывавших бы право на голосование в Соединенных Штатах Америки в ходе выборов президента страны.
Официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл в рамках брифинга в пятницу, 13 ноября, заявил, что было сделано все возможное, чтобы отследить процесс выборов в США и выяснить, имели ли место общие нарушения прав человека. "Мы полагаем, что их не было", – заметил он.
Подчеркивается, однако, что "отдельные инциденты" в рамках избирательного процесса могли выявляться.
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