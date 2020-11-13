Власти Китая поздравили Байдена с победой на выборах в США

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13 ноября 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Китая, pixabay.com

Китай поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. В МИД КНР в пятницу заявили об уважении к выбору американского народа.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин учитывает тот факт, что официальные результаты голосования будут определены позже в соответствии с законом и прочими необходимыми процедурами, передает kp.ru.

Уточняется, что китайские власти также поздравили Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента США.