Власти Китая поздравили Байдена с победой на выборах в США
13 ноября 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
Китай поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. В МИД КНР в пятницу заявили об уважении к выбору американского народа.
Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин учитывает тот факт, что официальные результаты голосования будут определены позже в соответствии с законом и прочими необходимыми процедурами, передает kp.ru.
Уточняется, что китайские власти также поздравили Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента США.
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