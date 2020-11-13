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Источник в Белом доме назвал вероятный шаг Трампа после официальной победы Байдена

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

Источник в Белом доме назвал вероятный шаг Трампа после официальной победы Байдена
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Источники в Белом доме сообщили журналистам, что может сделать действующий президент США Дональд Трамп после официального подтверждения победы на выборах в стране своего оппонента Джо Байдена.

Один из советников Трампа сообщил представителям СМИ, что политик после оглашения окончательных результатов прошедшего голосования может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года. Однако, согласно последней информации, Байден победил в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

Источники утверждают, что шансы действующего американского лидера найти нарушения в процессе голосования в достаточном количестве, чтобы изменить исход выборов, являются крайне низкими.

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