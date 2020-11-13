Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев назвал условие для «воссоединения» Крыма с Украиной

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13 ноября 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Владислав Селезнев, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, обозначил условие для «воссоединения» Крымского полуострова с бывшей советской республикой. По данному вопросу Селезнев высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как пишет «ПолитНавигатор», собеседник журналистов отметил, что «возвращение» Крыма произойдет только тогда, когда для России создадут условия, при которых любой шаг Москвы будет сталкиваться с «колоссальным противодействием» и при которых ее ждут «невыносимые» финансовые, экономические и социальные последствия.

Ранее в пятницу сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, назвал военный конфликт на территории Донбасса «пламенем в центре Европы».