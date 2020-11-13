Кравчук назвал войну в Донбассе «пламенем в центре Европы», которое может привести к катастрофе

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13 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины, назвал «добрым знаком» то, что новоизбранный глава США Джо Байден в состоявшемся некоторое время назад разговоре с европейскими лидерами дважды назвал бывшую советскую республику в числе горячих точек.

Как отметил Кравчук, Европа и Соединенные Штаты «видят, что это не просто маленькая точка на карте». По словам процитированного «Русской весной» политика, вооруженное противостояние на территории Донбасса является «пламенем в центре Европы», которое может привести к катастрофе в любой момент.

Ранее в пятницу сообщалось, что Дарья Морозова, омбудсмен непризнанной ДНР, обвинила украинское правительство в попытке легализации концлагерей для российских граждан.