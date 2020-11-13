Омбудсмен ДНР Морозова: кабмин Украины фактически пытается легализовать концлагеря для россиян

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13 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Alexander Rekun / globallookpress.com

Дарья Морозова, омбудсмен самопровозглашенной ДНР, прокомментировала законопроект об интернировании россиян, поданный украинским кабмином в парламент страны. Заявление правозащитника приведено в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно, что в Верховную Раду поступил правительственный документ, позволяющий производить временное отселение граждан РФ, признанных угрозой национальной безопасности. Действие закона планируется распространить на период конфликта в Донбассе.

Согласно точке зрения Дарьи Морозовой, выдвинувший данную инициативу кабмин Украины фактически пытается легализовать концлагеря для россиян. Если документ примут, его смогут применять не только против участников боевых действий в Донбассе, но и мирных жителей, имеющих паспорта РФ, процитировал омбудсмена сайт «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The National Interest дало возможное объяснение вспышке агрессии Вооруженных сил Украины на востоке страны.