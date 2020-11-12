National Interest дал возможное объяснение вспышке агрессии армии Украины в Донбассе

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12 ноября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На страницах прессы Соединенных Штатов появилась публикация, в которой дано возможное объяснение вспышке агрессии Вооруженных сил Украины в Донбассе, произошедшей после выборов американского президента.

Как констатирует журнал The National Interest, через несколько дней после того, как было объявлено о победе демократа Джо Байдена, ВСУ «возобновили военные операции более чем в десятке горячих зон» Донбасса. Киевские военные атаковали позиции Народной милиции ДНР и ЛНР из минометов, гранатометов и другого вооружения.

Согласно точке зрения, приведенной в процитированном материале, эта вспышка агрессии может быть вызвана грядущей сменой администрации США. Вероятно, украинская сторона надеется на поддержку Байдена, который, по мнению бывшего спикера парламента ДНР Андрея Пургина, будет исповедовать «более агрессивный и прямолинейный» подход к решению проблемы Донбасса, чем пока действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее сегодня сообщалось, что портал Avia.pro выступил с предположением, по которому Турция может помочь ВСУ в случае военного штурма неподконтрольных территорий на востоке Украины.