Американист Ярыгин не исключил назначения Хиллари Клинтон на должность постпреда в ООН
13 ноября 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин высказал мнение по поводу возможности назначения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на должность постпреда в ООН.
Источник в штабе Джо Байдена, которого СМИ называют победителем выборов президента в Соединенных Штатах, заявил, что подобное назначение возможно.
Американист Григорий Ярыгин в беседе с Радио Sputnik отметил, что это могут быть не просто слухи. По мнению эксперта Хиллари Клинтон вполне может претендовать на высокую должность в администрации Джо Байдена. Позиция постпреда в ООН очень активная и яркая, она, по мнению специалиста, соответствует амбициям Клинтон.
Ярыгин также не исключил, что Демократическая партия может решить вопрос с выражением благодарности Клинтон, которая оказывала партии существенную поддержку.
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