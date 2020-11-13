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Песков заявил, что медицина РФ оказалась лучше приспособлена к пандемии COVID-19, чем американская

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Песков заявил, что медицина РФ оказалась лучше приспособлена к пандемии COVID-19, чем американская
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения оказалась более эффективной в условиях массового заражения граждан коронавирусом, чем американская.

Дмитрий Песков призвал переадресовать вопрос, за счет чего россиян удается обеспечивать большей защитой от COVID-19, чем амриканцев, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью RT также обратил внимание на принятые в России превентивные меры, которые позволяют снижать темпы распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о масочном режиме и различных ограничениях. Песков считает, что в США граждане в данном вопросе являются менее дисциплинированными.

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