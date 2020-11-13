Песков заявил, что медицина РФ оказалась лучше приспособлена к пандемии COVID-19, чем американская
13 ноября 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения оказалась более эффективной в условиях массового заражения граждан коронавирусом, чем американская.
Дмитрий Песков призвал переадресовать вопрос, за счет чего россиян удается обеспечивать большей защитой от COVID-19, чем амриканцев, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью RT также обратил внимание на принятые в России превентивные меры, которые позволяют снижать темпы распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о масочном режиме и различных ограничениях. Песков считает, что в США граждане в данном вопросе являются менее дисциплинированными.
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