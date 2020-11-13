Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19: два положительных и два отрицательных

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13 ноября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Илон Маск, Filip Singer/Keystone Press Agency

Всемирно известный американский предприниматель, основатель корпорации SpaceX Илон Маск четыре раза сдал тест на коронавирус нового типа. Результаты, которые он получил, оказались неоднозначными.

Бизнесмен в пятницу, 13 ноября, заявил, что "происходит какая-то ерунда". Илон Маск уточнил, что сдал четыре теста на коронавирусную инфекцию. Когда пришли результаты, он был очень удивлен: два анализа показали наличие COVID-19, а еще два – отсутствие.

Предприниматель уточнил, что был использован антигенный экспресс-тест от компании BD.