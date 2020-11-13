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150 млн доз вакцины «Спутник V» в год будут производить в Южной Корее

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

150 млн доз вакцины «Спутник V» в год будут производить в Южной Корее
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская GL Rapha договорились о производстве в стране более 150 миллионов вакцины против коронавируса.

Экспорт «Спутник V» начнется в январе 2021 года.

«Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины «Спутник V», произведенных в Южной Корее», – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию.

ДВа

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