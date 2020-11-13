150 млн доз вакцины «Спутник V» в год будут производить в Южной Корее
13 ноября 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская GL Rapha договорились о производстве в стране более 150 миллионов вакцины против коронавируса.
Экспорт «Спутник V» начнется в январе 2021 года.
«Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины «Спутник V», произведенных в Южной Корее», – говорится в официальном сообщении.
Ранее сообщалось, что российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию.
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