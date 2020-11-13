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В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч
скорая помощь в США, Xinhua

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

Уточняется, что в минувший четверг, 12 ноября, в США подтвердили 150 526 случаев заражения коронавирусом нового типа. В больницах страны в настоящий момент остаются более 67 тысяч пациентов с этим диагнозом. Количество летальных исходов за сутки в Штатах превысило 1,1 тысячи.

Ранее сегодня эксперты ВОЗ рассказали, что справиться со страхом и беспокойством в период пандемии COVID-19 можно при помощи распорядка дня.

ЕТ

В мире

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

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