В США выявили максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки – более 150 тысяч

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13 ноября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в США, Xinhua

На территории Соединенных Штатов Америки за минувшие стуки зарегистрировали новый суточный максимум случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Заболели более 150 тысяч человек.

Уточняется, что в минувший четверг, 12 ноября, в США подтвердили 150 526 случаев заражения коронавирусом нового типа. В больницах страны в настоящий момент остаются более 67 тысяч пациентов с этим диагнозом. Количество летальных исходов за сутки в Штатах превысило 1,1 тысячи.

Ранее сегодня эксперты ВОЗ рассказали, что справиться со страхом и беспокойством в период пандемии COVID-19 можно при помощи распорядка дня.