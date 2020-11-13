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В ВОЗ рассказали, что побороть страх перед COVID-19 можно при помощи распорядка дня

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ рассказали, что побороть страх перед COVID-19 можно при помощи распорядка дня
человек в маске, pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страх и беспокойство в период пандемии COVID-19 – нормальные эмоции. Эксперты рассказали, что делать, чтобы справиться с этими чувствами.

В ВОЗ отметили, что при столкновении с новыми реалиями работы на дому, временными финансовыми трудностями, домашним обучением детей, отсутствием контакта с другими членами семьи и друзьями важно придерживаться регулярного распорядка дня. Желательно вставать и ложиться спать в одинаковое время.

Кроме того, следует регулярно питаться здоровой пищей, заниматься спортом, а также уделять время не только работе, но и своим хобби или другим приятным занятиям.

ЕТ

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