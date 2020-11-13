В ВОЗ рассказали, что побороть страх перед COVID-19 можно при помощи распорядка дня
13 ноября 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страх и беспокойство в период пандемии COVID-19 – нормальные эмоции. Эксперты рассказали, что делать, чтобы справиться с этими чувствами.
В ВОЗ отметили, что при столкновении с новыми реалиями работы на дому, временными финансовыми трудностями, домашним обучением детей, отсутствием контакта с другими членами семьи и друзьями важно придерживаться регулярного распорядка дня. Желательно вставать и ложиться спать в одинаковое время.
Кроме того, следует регулярно питаться здоровой пищей, заниматься спортом, а также уделять время не только работе, но и своим хобби или другим приятным занятиям.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.