Минздрав РФ дал рекомендации регионам по организации медпомощи пациентам с коронавирусом на дому

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: pixels.com

Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому с помощью телемедицинских технологий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», - сказано в приказе ведомства.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 амбулаторно.