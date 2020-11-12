Минздрав РФ дал рекомендации регионам по организации медпомощи пациентам с коронавирусом на дому
12 ноября 2020, 22:51[ «Аргументы Недели» ]
Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому с помощью телемедицинских технологий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», - сказано в приказе ведомства.
Ранее Минздрав России обновилрекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 амбулаторно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.