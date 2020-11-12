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Минздрав РФ дал рекомендации регионам по организации медпомощи пациентам с коронавирусом на дому

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав РФ дал рекомендации регионам по организации медпомощи пациентам с коронавирусом на дому
человек в маске, фото: pixels.com

Минздрав России рекомендовал регионам организовать медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому с помощью телемедицинских технологий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции... состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», - сказано в приказе ведомства.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 амбулаторно.

БА

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