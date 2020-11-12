Депутат Рады Юрий Бойко обвинил власти страны в желании уничтожить украинский бизнес

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12 ноября 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Рада Украины

Введение "карантина выходного дня" властями Украины приведет к уничтожению бизнеса в стране, считает сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа–За жизнь" Юрий Бойко.

"Это решение объяснено отсутствием больничных коек, нехваткой врачей, лекарств, оборудования и стремительным распространением болезни", - отметил Бойко, подчеркнув, что это было бы очевидным полгода назад, но сейчас украинцам непонятно, на что были властями потрачены время и средства, сообщает RT.

Депутат напомнил, что для борьбы с COVID-19 был создан специальный фонд, однако деньги из него потрачены не на медицинские цели.

"Экономика теряет миллиарды, растёт дыра в государственном бюджете, а стратегии по выходу из экономического и эпидемического кризиса власть предложить не в состоянии", — считает Бойко.

Украина не справляется с эпидемиологическими и экономическими проблемами.