Украина не справляется с эпидемиологическими и экономическими проблемами

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время украинский парламент рассмотрит вопрос о введении новых карантинных мер. Правительство пока не планирует закрывать предприятия и останавливать производство, однако количество заболевших увеличивается рекордными темпами. За сутки на Украине заболевает порядка 10 тысяч человек. За весь период пандемии скончалось более 8,8 тысячи украинцев.



Эксперты считают, что официальная статистика не имеет ничего общего с реальным положением дел. Оппозиция подвергает власть жёсткой критике из-за недостаточной подготовки к эпидемии. В больницах не хватает мест, медицинского персонала, оборудования. Команда Зеленского в ответ на это оправдывается, что здравоохранение Украины разрушалось на протяжении многих лет.



Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система находится на грани и может не выдержать нагрузки. 9 ноября украинские СМИ сообщили, что коронавирусом заболели глава государства Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Андрей Ермак. На Украине нет денежных средств, чтобы ввести локдаун. Страна не пришла в себя ещё от первой волны коронавируса.



