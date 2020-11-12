Политолог Павел Салин объяснил суть поздравления Лукашенко с праздником независимости Польши

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12 ноября 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Поздравление президента Белоруссии Александр Лукашенко своего польского коллеги с Национальным праздником независимости Польши является завуалированным признаком того, что белорусский лидер никуда не собирается уходить.

Так считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. По слова эксперта, изменение тональности комментариев Лукашенко говорит о том, что он собирается выстраивать отношения с Польшей в долгосрочной перспективе, а, значит, не планирует покидать свой пост.

«Многовекторность – это стремление Лукашенко балансировать между центрами силы, то есть теми странами, которые он рассматривает в качестве реальных или потенциальных доноров. Это Россия, Европа и Китай. Если он хочет оставаться во главе Белоруссии, ему нужно иметь хотя бы нормальные рабочие отношения с ближайшими странами. Какими бы плохими эти отношения ни были с политической точки зрения», – пояснил политолог.

Эксперт считает, что Лукашенко мыслит стратегически, на несколько лет вперед, и рассчитывает, что протесты успокоятся, и отношения с европейскими странами и Польшей станут более ровными.

«Фундамент для этого необходимо закладывать уже сейчас. Что он и делает», – сказал Салин.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза.