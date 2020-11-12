Китаю грозят новые санкции США

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12 ноября 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Си Цзиньпин на фото globallookpress.com/ Li Xiang

Вашингтон обвиняет Пекин в «вопиющем нарушении» взятых на себя обязательств. Эта претензия может стать причиной новых американских санкций.

Возмущение у американских властей вызвала новая гонконгская история. Там подверглись притеснениям четыре парламентария. Они поддерживали независимость и выступали против закона «О национальной безопасности».

«Одна страна, две системы — это теперь просто фиговый лист, прикрывающий расширение однопартийной диктатуры коммунистической партии Китая в Гонконге», — прокомментировал случившееся Роберт О’Брайен. Он советник президента США по национальной безопасности.

«Одна страна — две системы» — было декларацией политической системы в Гонконге. Регион входит в сферу интересов Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон очень трепетно относится к тому, что там происходит. Роберт О’Брайен пригрозил новыми санкциями.

Конкретных лиц советник президента США по национальной безопасности не указывал. Он просто намекнул, что в их число войдут «те, кто несет ответственность за уничтожение свободы Гонконга».