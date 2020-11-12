Жапаров назвал уголовное дело в отношении его сестры политическим заказом

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12 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров считает уголовное дело в отношении его сестры политическим заказом. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства.

По его словам, дело о причастности Райкуль Жапаровой к выводу денег из банка «Иссык-Куль» возбудили только из политических соображений.

Сестра нынешнего руководителя Киргизии, которая по данным СМИ, живет в Польше, была заочно приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов.

Ранее сообщалось, что Жапаров поздравил Байдена и пожелал ему крепкого здоровья.