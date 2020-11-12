Жапаров назвал уголовное дело в отношении его сестры политическим заказом
12 ноября 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров считает уголовное дело в отношении его сестры политическим заказом. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства.
По его словам, дело о причастности Райкуль Жапаровой к выводу денег из банка «Иссык-Куль» возбудили только из политических соображений.
Сестра нынешнего руководителя Киргизии, которая по данным СМИ, живет в Польше, была заочно приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов.
Ранее сообщалось, что Жапаров поздравил Байдена и пожелал ему крепкого здоровья.
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