Жапаров поздравил Байдена и пожелал ему крепкого здоровья
9 ноября 2020, 15:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.
Жапаров выразил уверенность, что под руководством Байдена «американский народ достигнет новых высот».
«Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед», – говорится в поздравлении.
И. о. глава Киргизии пожелал Байдену крепкого здоровья и успехов, а американцам – мира и процветания.
Ранее сообщалось, что досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.