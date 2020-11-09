Жапаров поздравил Байдена и пожелал ему крепкого здоровья

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9 ноября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии.

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.

Жапаров выразил уверенность, что под руководством Байдена «американский народ достигнет новых высот».

«Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед», – говорится в поздравлении.

И. о. глава Киргизии пожелал Байдену крепкого здоровья и успехов, а американцам – мира и процветания.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года.