Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года
24 октября 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Проведение досрочных выборов президента Киргизии запланировано на 10 января.
Пресс-секретарь киргизского Центризбиркома Руслан Изреков подтвердил, что выборы главы государства назначены именно на эту дату.
Сейчас обязанности главы государства исполняет премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, к которому полномочия президента республики полностью перешли после того, как спикер парламента вслед за президентом подал в отставку.
Ранее сообщалось, что за ушедшим в отставку Жээнбековым сохранят звание «экс-президент».
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