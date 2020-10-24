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Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года
Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

Проведение досрочных выборов президента Киргизии запланировано на 10 января.

Пресс-секретарь киргизского Центризбиркома Руслан Изреков подтвердил, что выборы главы государства назначены именно на эту дату.

Сейчас обязанности главы государства исполняет премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, к которому полномочия президента республики полностью перешли после того, как спикер парламента вслед за президентом подал в отставку.

Ранее сообщалось, что за ушедшим в отставку Жээнбековым сохранят звание «экс-президент».

ДВа

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