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Аргументы Недели В мире 13+

В США опять заразились больше 140 тысяч человек

, 13:35 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

В США опять заразились больше 140 тысяч человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Соединенные Штаты установили очередной рекорд пандемии. За сутки в этой стране заразились больше 142 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Новым рекордом Соединенных Штатов стали 142 906 заразившихся за одни сутки. Во вторник этот показатель был на 694 человека меньше. И во вторник был установлен прошлый рекорд.

Нынешние «больше 140 тысяч», судя по всему, стали новым среднесуточным показтели Соединенных Штатов. Планету поглотила вторая волна пандемии. На Соединенные Штаты она обрушилась в самый разгар волны первой.

Сейчас в мире насчитывается 52 516 595 заразившихся коронавирусом. Умерли 1 290 976, вылечились 36 795 824 человека.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

52,422,871

+613,835

1,288,900

36,669,398

1

США

10,708,728

+142,906

247,398

6,648,705

2

Индия

8,684,039

+48,285

128,165

8,064,548

3

Бразилия

5,749,007

+47,724

163,406

5,064,344

4

Франция

1,865,538

+35,879

42,535

133,696

5

Россия

1,858,568

+21,608

31,593

1,369,357

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