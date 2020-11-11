В США заразились коронавирусом миллион человек за 10 дней

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11 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Больше миллиона новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Соединенных Штатах за первые 10 дней ноября. На это обратили внимание американские эксперты.

Сейчас в Соединенных Штатах заразившихся коронавирусом уже 10 574 488 человек. Из них миллион заразились за десять дней ноября.

«Вирус распространяется в значительной степени неконтролируемым образом по подавляющему большинству штатов», — объясняет доктор Уильям Шаффнер. Он эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта.

Накануне в Соединенных Штатах заразились рекордные 135 тысяч человек. Губернаторы штатов бьют тревогу. Они выступают с обращениями в адрес людей. Граждан отчаянно просят отнестись к борьбе с вирусом серьезно.