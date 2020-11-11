В США заразились коронавирусом миллион человек за 10 дней
11 ноября 2020, 18:38[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Больше миллиона новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Соединенных Штатах за первые 10 дней ноября. На это обратили внимание американские эксперты.
Сейчас в Соединенных Штатах заразившихся коронавирусом уже 10 574 488 человек. Из них миллион заразились за десять дней ноября.
«Вирус распространяется в значительной степени неконтролируемым образом по подавляющему большинству штатов», — объясняет доктор Уильям Шаффнер. Он эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта.
Накануне в Соединенных Штатах заразились рекордные 135 тысяч человек. Губернаторы штатов бьют тревогу. Они выступают с обращениями в адрес людей. Граждан отчаянно просят отнестись к борьбе с вирусом серьезно.
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