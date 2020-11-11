В США заразились рекордное количество человек

Соединенные Штаты установили рекорд пандемии. Там заразились больше 135 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.
Свежая статистика — заразившихся коронавирусом на планете уже 51 902 313 человек, умерли 1 281 161, вылечились 36 452 587 человек. В одних только Соединенных Штатах накануне заразились 135 653 человек. Это рекорд всей пандемии.
Этот рекорд, скорее всего, промежуточный. В пятницу заразившихся за сутки в США насчиталось больше 132 тысяч человек. И похоже нынешний среднесуточный американский показатель будет колебаться в пределах 132 — 135 тысяч.
Соединенные Штаты по-прежнему на первом месте коронавирусной статистики. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция некоторое время назад обогнала Россию и теперь наша страна на пятом месте, а Франция на четвертом.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
51,902,313
|
+542,492
|
1,281,161
|
36,452,587
|
1
|
США
|
10,568,714
|
+135,653
|
245,943
|
6,602,517
|
2
|
Индия
|
8,636,011
|
+44,679
|
127,615
|
8,013,783
|
3
|
Бразилия
|
5,701,283
|
+25,517
|
162,842
|
5,064,344
|
4
|
Франция
|
1,829,659
|
+22,180
|
42,207
|
131,920
|
5
|
Россия
|
1,817,109
|
+19,851
|
31,593
|
1,369,357