В США заразились рекордное количество человек

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11 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress/ Al Drago.jpg

Соединенные Штаты установили рекорд пандемии. Там заразились больше 135 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

Свежая статистика — заразившихся коронавирусом на планете уже 51 902 313 человек, умерли 1 281 161, вылечились 36 452 587 человек. В одних только Соединенных Штатах накануне заразились 135 653 человек. Это рекорд всей пандемии.

Этот рекорд, скорее всего, промежуточный. В пятницу заразившихся за сутки в США насчиталось больше 132 тысяч человек. И похоже нынешний среднесуточный американский показатель будет колебаться в пределах 132 — 135 тысяч.

Соединенные Штаты по-прежнему на первом месте коронавирусной статистики. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция некоторое время назад обогнала Россию и теперь наша страна на пятом месте, а Франция на четвертом.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 51,902,313 +542,492 1,281,161 36,452,587 1 США 10,568,714 +135,653 245,943 6,602,517 2 Индия 8,636,011 +44,679 127,615 8,013,783 3 Бразилия 5,701,283 +25,517 162,842 5,064,344 4 Франция 1,829,659 +22,180 42,207 131,920 5 Россия 1,817,109 +19,851 31,593 1,369,357