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Аргументы Недели В мире 13+

В США заразились рекордное количество человек

, 15:40 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

В США заразились рекордное количество человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress/ Al Drago.jpg

Соединенные Штаты установили рекорд пандемии. Там заразились больше 135 тысяч человек за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

Свежая статистика — заразившихся коронавирусом на планете уже 51 902 313 человек, умерли 1 281 161, вылечились 36 452 587 человек. В одних только Соединенных Штатах накануне заразились 135 653 человек. Это рекорд всей пандемии.

Этот рекорд, скорее всего, промежуточный. В пятницу заразившихся за сутки в США насчиталось больше 132 тысяч человек. И похоже нынешний среднесуточный американский показатель будет колебаться в пределах 132 — 135 тысяч.

Соединенные Штаты по-прежнему на первом месте коронавирусной статистики. На втором месте Индия, на третьем Бразилия. Франция некоторое время назад обогнала Россию и теперь наша страна на пятом месте, а Франция на четвертом.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

51,902,313

+542,492

1,281,161

36,452,587

1

США

10,568,714

+135,653

245,943

6,602,517

2

Индия

8,636,011

+44,679

127,615

8,013,783

3

Бразилия

5,701,283

+25,517

162,842

5,064,344

4

Франция

1,829,659

+22,180

42,207

131,920

5

Россия

1,817,109

+19,851

31,593

1,369,357

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