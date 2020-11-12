Число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн
12 ноября 2020, 07:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В ноябре число заразившихся коронавирусом в мире стало больше на 6 миллионов. Россия по числу заболевших COVID-19 занимает пятое место.
По данным сводной статистики Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 52 млн человек. На 1 млн больше заболевших стало больше всего за сутки.
Также сообщается, что более половины всех случаев приходится на пять стран – США, где коронавирусом заразились 10,3 млн человек, Индию с 8,6 млн заболевших, Бразилию (5,7 млн), Францию (1,9 млн) и Россию (1,8 млн).
Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.