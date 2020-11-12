Число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн

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12 ноября 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В ноябре число заразившихся коронавирусом в мире стало больше на 6 миллионов. Россия по числу заболевших COVID-19 занимает пятое место.

По данным сводной статистики Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 52 млн человек. На 1 млн больше заболевших стало больше всего за сутки.

Также сообщается, что более половины всех случаев приходится на пять стран – США, где коронавирусом заразились 10,3 млн человек, Индию с 8,6 млн заболевших, Бразилию (5,7 млн), Францию (1,9 млн) и Россию (1,8 млн).

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн.