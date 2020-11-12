Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Число заболевших коронавирусом на планете превысило 52 млн
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В ноябре число заразившихся коронавирусом в мире стало больше на 6 миллионов. Россия по числу заболевших COVID-19 занимает пятое место.

По данным сводной статистики Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 52 млн человек. На 1 млн больше заболевших стало больше всего за сутки.

Также сообщается, что более половины всех случаев приходится на пять стран – США, где коронавирусом заразились 10,3 млн человек, Индию с 8,6 млн заболевших, Бразилию (5,7 млн), Францию (1,9 млн) и Россию (1,8 млн).

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн.

ДВа

Общество

ММК получает престижные награды на Неделе металлов в Москве

ММК получает престижные награды на Неделе металлов в Москве

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» второй год подряд стало лауреатом премии «Главное событие года в металлургии России» – на этот раз за масштабную реконструкцию стана 2500 горячей прокатки. Кроме того, наградами отмечен Торговый Дом ММК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью